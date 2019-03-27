Zonguldak'ta Alaplı Belediyesi'nde görevli temizlik aracı sürücüsü Nazım A.'ya, Kıl Burnu mevkisinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle iş arkadaşı İsmail Ç. pompalı tüfekle ateş etti.
Nazım A.'nın yaralandığı olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazım A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçmaya çalışan İsmail Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İş arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
Anadolu AjansıTürkiye
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, iş arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öne sürülen temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta Alaplı Belediyesi'nde görevli temizlik aracı sürücüsü Nazım A.'ya, Kıl Burnu mevkisinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle iş arkadaşı İsmail Ç. pompalı tüfekle ateş etti.