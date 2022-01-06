İş arkadaşını takip edip, evinin girişinde taciz etti

İstanbul'un Güngören ilçesi Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti.



Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı.



Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi yakaladı.



Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü.



İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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