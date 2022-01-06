İş arkadaşını takip edip, evinin girişinde taciz etti

İstanbul Güngören'de bir kişinin, iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde taciz ettiği iddia edildi. Şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Haberler - DHA 06.01.2022 - 11:14

İş arkadaşını takip edip, evinin girişinde taciz etti

'un Güngören ilçesi Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti.

Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı.

Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi yakaladı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü.

İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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