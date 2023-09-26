İş Bankası’ndan Cumhuriyetin 100. yaşında Atatürk Konferansı

Milli Mücadelenin ardından elde edilen siyasi bağımsızlığın ancak iktisadi bağımsızlıkla mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemizin ilk milli bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası, Cumhuriyetin 100. yıldönümünü özel etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.



Mart ayında, Müzelerinde Cumhuriyetimizin ilk 15 yılında başarılan iktisadi ve sosyal hayatın kalkınmasının anlatıldığı “Yaşasın Cumhuriyet!” sergisinin kapılarını açan Banka, tüm yurtta 100. yıl heyecanı, coşkusu ve mutluluğunun daha da yükseldiği, 29 Ekim’e geri sayımın başladığı bir dönemde “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası bir konferans düzenliyor.

Yurt içinden ve yurt dışından önemli isimler katılıyor.



İş Kuleleri Salonu’nda 28-29 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek konferansta, yurt içinden ve yurt dışından önemli konuşmacılar, tarihten ekonomiye, bilimden kültüre ve spora geniş bir yelpazede pek çok konuyu geçmişten geleceğe uzanan bir yaklaşımla ele alacak.



Sınırlı sayıda bilet satışı yapılan etkinlikten elde edilen gelir, Anıtkabir Derneği’ne bağışlanacak. Konferansla ilgili ayrıntılı bilgiye https://issanat.com.tr/ üzerinden ulaşılabiliyor.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşmasını yapacağı, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdürü Hakan Aran’ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferansta;



· Tüm dünyada ses getiren Sapiens, Homo Deus: Yarının Kısa Tarihi, 21. Yüzyıl İçin 21 Ders gibi kitapların yazarı tarihçi ve filozof Yuval Noah Harari,



· New York Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Thomas J. Sargent,



· Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Avrasya Tarih, Türk Dili ve Tarihi dersleri veren ve “Atatürk” isimli bir kitabı bulunan İtalyan akademisyen Fabio L. Grassi,

· MIT Dijital Ekonomi Girişimi’nin Kurucu Ortağı Andrew McAfee,



· UNESCO eski Genel Direktörü Irina Bokova konuşma yapacak.

Konferansta Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Prof. Dr. Burcu Özsoy, Dr. Doğan Çetinkaya, Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir gibi tarihten arkeolojiye, yapay zekâdan bilime ve sanata çeşitli alanlarda ülkemizin önde gelen isimleri de Atatürk vizyonundan yola çıkarak ihtisas alanlarında konuşmalar yapacak.