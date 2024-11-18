İş Bankası’ndan lojistik sektöründe dijital dönüşüm adımı

Türkiye İş Bankası, ülkemizde potansiyel barındıran iş kollarında yeni modeller oluşturma amacıyla hareket ederken, bir taraftan da kurum içi girişimciliğe destek vermeye devam ediyor.



Hızlandırma programları, yatırım fonları, girişimcilik şubeleri, TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşu olma ve İş Kule Workup Alanı ile girişimcilik ekosistemine 360 derece katkı sunan Banka, imagIN Kurum İçi Girişimcilik Programı’yla da çalışanlarının parlak fikirlerinin yeni ürün ve hizmetlere dönüştürülmesini, kurum içinde inovasyon ve girişimcilik kültürünün gelişimini destekliyor.



İmagIN Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında Konya, Samsun, İstanbul gibi farklı lokasyon ve unvanlarda çalışan 4 kişilik bir ekiple yola çıkan Prosevkiyat, kurucu ekibinin fikir doğrulamadan prototiplemeye, müşteri kazanımından ticarileşmeye kadar tüm süreçlerdeki çalışmalarıyla hayata geçirildi.



Kapsamlı müşteri testleri sonrası pazara sunulan Prosevkiyat, yük taşıtmak isteyen firmaları ve yük taşıyan nakliyecileri online olarak bir araya getirerek geleneksel lojistik süreçlerini dijitalleştiriyor. Lojistik pazaryeri platformu olmanın da ötesine geçerek, üyelerine sunduğu finansal çözümlerle sektöre ve paydaşlarına değer katıyor.



İş Bankası tarafından 2023 yılında kurulan B2B endüstriyel ürünler pazaryeri platformu Proemtia ile birleşen Prosevkiyat, faaliyetlerine Proemtia platformu bünyesinde devam edecek ve kullanıcılarla Prosevkiyat markasıyla buluşacak.