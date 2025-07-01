İş dünyasının acı kaybı: Ali Altınbaş yaşamını yitirdi

Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş, yaşamını yitirdi.

İş dünyasının tanınmış isimlerinden olan Altınbaş, 2008 yılından bu yana Altınbaş Üniversitesi'nin de mütevelli heyet başkanlığı görevini yürütüyordu.

Altınbaş, bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İş insanının cenaze töreni yarın gerçekleşecek. Altınbaş, İstanbul'daki Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

ALİ ALTINBAŞ KİMDİR?

1956 yılında Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu Köyü'nde doğan Ali Altınbaş, eğitim hayatına Hasanoğlu Köy İlkokulu'nda başladı.

Gaziantep Ticaret Lisesi Ortaokulu'nun ardından teknikerlik okulundan makine teknikeri olarak mezun oldu.

Ticaret hayatına kuyumculukla başlayan Altınbaş, ailesiyle birlikte Altınbaş Holding'in gelişiminde önemli rol oynadı.

Türkiye'nin ilk resmi ithalat yapan inşaat şirketlerinden birini kurarak girişimcilik alanında öncülük etti ve aynı dönemde vergi rekortmenleri arasında yer aldı.

2003 yılında babası Mehmet Altınbaş'ın vefatının ardından Altınbaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan Ali Altınbaş, holdingin farklı sektörlerde büyümesini sağladı.

Holdingin eğitim alanındaki yatırımları çerçevesinde kurulan Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı'nın çalışmalarıyla Altınbaş Üniversitesi'nin temelleri atıldı.