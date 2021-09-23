İş aramaya gitti, 3 gündür haber alınamıyor

Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Cumali Cankara'dan (27) üç gündür haber alınamıyor.



Akşam saatlerinde eve gelmeyen çocuklarını merak eden ailesi, cep telefonunun kapalı olması nedeniyle Cankara'yı aramaya başladı.

Cankara'nın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler Cankara'yı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

"İŞ ARAMAYA GİDİYORUM" DİYEREK ÇIKTI

Cumali Cankara'nın dayısı Adnan Kuyumcu, Cankara'nın salı günü evden iş aramaya gidiyorum diyerek çıktığını, bir daha haber alamadıklarını ve durumu polis ekiplerine bildirdiklerini belirtti.