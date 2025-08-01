İş görüşmesi için çağrıldı: Ölümden döndü
Malatya'da bir kişi, iş görüşmesi için gittiği alışveriş merkezinin otoparkında dehşeti yaşadı. Genç, 5 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.
Malatya'da Arif Erdoğan, telefonla çağrıldığı iş görüşmesi için bir alışveriş merkezinin otoparkına gitti.
Burada tanımadığı 5 kişilik grubun saldırısına uğrayan genç, bıçak ve sopalarla dövülerek yaralandı.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleri alan Erdoğan hastaneye kaldırıldı.
Şikayet sonrası bir kişinin gözaltına alındığını, daha sonra ise savcılıkça serbest bırakıldığını belirten Erdoğan, karara tepki gösterdi.
Erdoğan, olaya karışan tüm zanlıların cezalandırılmasını istedi.
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