İş görüşmesi için gittiği otelin havuzuna otomobiliyle düştü
İzmir'den iş görüşmesi için otomobiliyle Bodrum'a giden Devrim Demir, aracıyla otelin havuzuna düştü.
Olay, 27 Aralık’ta Bardakçı Koyu yakınlarında yaşandı. 35 BYN 240 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolun bir otelin havuzuna çıkması sonucu Demir, otomobiliyle havuza düştü. Kendi imkanlarıyla aracın penceresinden çıkarak yüzerek kurtulan Demir’in aracı kullanılamaz hale geldi. Kaza sırasında yol veya otel bahçesinde herhangi bir uyarı levhası veya güvenlik işareti bulunmadığı öne sürüldü.
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın havuza düştüğü ve Demir’in pencereden çıkıp yüzerek kurtulduğu anlar yer aldı.
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