İş hanında tuvaletini yaptı, arkadaşı kameranın açısını değiştirdi

Mersin'in Akdeniz ilçesi adliye karşısında bulunan iş hanına gelen iki kişiden biri, görüntü almaması için kamerayı havaya doğru kaldırırken, diğeri ise koridorda tuvalet ihtiyacını giderdi.

Olay, iş hanının güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Görüntülerde içeri giren iki kişiden biri asansörün köşesine tuvaletini yaparken, diğerinin ise kameranı açısını değiştirdiği yer alıyor.