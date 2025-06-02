İş hanında tuvaletini yaptı, arkadaşı kameranın açısını değiştirdi
Mersin'de iş hanına giren iki kişiden biri kameranın açısını değiştirirken, diğeri ise tuvaletini yaptı.
Mersin'in Akdeniz ilçesi adliye karşısında bulunan iş hanına gelen iki kişiden biri, görüntü almaması için kamerayı havaya doğru kaldırırken, diğeri ise koridorda tuvalet ihtiyacını giderdi.
Olay, iş hanının güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİRDİ
Görüntülerde içeri giren iki kişiden biri asansörün köşesine tuvaletini yaparken, diğerinin ise kameranı açısını değiştirdiği yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Akdeniz
- Güvenlik Kamerası
- Mersin