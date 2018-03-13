İş için başvurdu emekli çıktı

Manisa'da, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne (İŞKUR) iş başvurusunda bulunan 38 yaşındaki Hamza Semiz, 4/C emeklisi olduğu gerekçesiyle iş bulamıyor.

Şehzadeler ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Semiz, işe ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Manisa İŞKUR'a başvurdu.

Semiz, İŞKUR sisteminde 4/C emeklisi olduğu ve 2008 yılından bu yana maaş aldığı kaydı bulunduğunu öğrendi.

Geçmiş döneme ait 472 çalışma primi bulunan Semiz, emekli olmadığını ve maaş almadığını ispatlamak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurdu.

Manisa SGK kayıtlarında emeklilik kaydı bulunmadığı görülen Semiz, mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

"ÇALIŞMAYA İHTİYACIM VAR"

Semiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Her başvuruda aynı durumla karşı karşıya kaldığını anlatan Semiz, şunları söyledi:

"İş başvurusu yaptığım zaman 4/C emeklisi olduğum görünüyor. Ne zaman iş başvurusu yapsam emekli gözüküyorum. Bunun yanı sıra 2008 yılından bu yana sistemde maaş aldığım gözüküyor. Bu mağduriyetimin giderilerek çözüme kavuşmasını istiyorum. Evde baktığım bir yaşlı annem var. Çalışmaya ihtiyacım var."

Manisa İŞKUR yetkilileri sorunun SGK'nın sisteminden kaynaklandığını aktararak en kısa zamanda Semiz'in mağduriyetinin giderileceğini kaydetti.