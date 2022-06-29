İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

İş insanı Ali Ağaoğlu (68) İstanbul'da kalp krizi geçirdi.

Ağaoğlu, öğle saatlerinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren ve anjiyo yapılan Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu.

1981 yılında kurulan Ağaoğlu Şirketler Grubu; inşaat, gayrimenkul, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Türk müteahhit ve iş insanı Ali Ağaoğlu, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı ''En Zengin 100 Türk'' listesinde 1 milyar dolarlık servetiyle 27. sırada yer aldı.