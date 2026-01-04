İş insanı Ali Metin Kazancı yaşamını yitirdi
04.01.2026 10:24
İHA
Kazancı Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı yaşamını yitirdi. Kazancı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Holdingin aynı zamanda onursal başkanı da olan Kazancı, 91 yaşındaydı.
Kazancı'nın vefatına ilişkin holdingden yapılan açıklamada, "Kıymetli hatırası, kurum kültürümüzde ve ortak değerlerimizde yaşamaya devam edecektir." denildi.
Ali Metin Kazancı'nın cenaze töreni bugün yapılacak.
Kazancı'nın cenazsı Şakirin Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
ALİ METİN KAZANCI KİMDİR?
Ali Metin Kazancı 1935 yılında Rize'de doğdu.
Kazancı iş hayatına 1950 yılında adım atmıştı. Kazancı, Kazancı Holding'in temellerini de bu tarihte atmıştı.
Grup şirketlerini oluşturan girişimlerin temeli olan Watt Elektrik Motor Fabrikası'nı 1968 yılında kurmuştu.
Enerji sektöründe çeşitli şirketler kuran kazancı, 1994 yılına gelindiğinde bu şirketleri holding yapısı altında toplamıştı.