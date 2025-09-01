İş insanı aracında dört kurşunla infaz edildi

Tekirdağ'da bir iş insanı, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında vatandaşlar, 59 AET 553 plakalı otomobili kapısı açık şekilde görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin arka koltuğunda Kapaklı ve Çerkezköy'de vinç işletmeciliği yapan Mesut Uyumaz'ı (48) öldürülmüş halde buldu.

GÖĞÜS, BOYUN VE ÇENE BÖLGESİNE DÖRT KURŞUN

İncelemede Uyumaz'ın göğüs, boyun ve çene kısmından tabanca ile dört kurşunla vurulduğu belirlendi.

KAMERALAR İNCELENDİ, KATİL ZANLISI TESPİT EDİLDİ



Cinayete ilişkin çalışma başlatan Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

24 güvenlik kamerasından alınan görüntülerde cinayet şüphelisinin Orhan A. (42) olduğu tespit edildi. Orhan A., otogarda otomobil beklediği sırada jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI



Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Orhan A. ifadesinde Mesut Uyumaz'ın kendisini arayarak, bulduğu bir arsayı ortak olarak alabileceklerini söylemesi üzerine buluştuklarını öne sürdü.

"ENSEME SİLAH DAYADI"

Katil zanlısı Orhan A. "Buluştuğumuzda bana vincimi satıp arsayı almamızı istedi. Arsayı satan kişilerin de geleceğini söyledi. Bu arada benim enseme silah dayadı ve 'Satacaksın vinci, vereceksin' diye bağırmaya başladı. Ben de bir anlık refleksle silahı elime geçirdim. O aracına doğru kaçtı, ben de ateş ettim." iddiasında bulundu.