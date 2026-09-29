İş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı. Mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında bir yakalama kararı daha çıktı.

Edinilen bilgilere göre, sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği yüksek hacimli işlemlerle bilinen iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Aynı soruşturma kapsamında Avcı’nın mal varlığı hakkında da tedbir kararı verildi. Banka hesapları, taşınır ve taşınmazları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerleri hakkında el koyma tedbiri uygulandı.

15 MİLYAR TL KAZANÇ SAĞLADIĞI TESPİT EDİLDİ



Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarında, Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda alım-satım bildirimi bulunmakta olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile yakın arkadaşlık ilişkisi bulunduğu iddia edilen Cengiz Avcı’nın, son bir yıllık dönemde yalnızca ODINE hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı tespit edildi.



YURT DIŞINA ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ



Söz konusu kazancın yaklaşık 12 milyar TL’lik bölümünün aynı dönem içerisinde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı belirlendi.

Avcı’nın söz konusu işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir.