İş insanı fon tuzağına düştü: 5,5 milyonu bölüşüp kripto paraya çevirmişler

İstanbul’da iş insanı Mehmet E. sosyal medyada gördüğü petrol fonu reklamıyla tuzağa düşürülerek 5,5 milyon lira dolandırıldı. Mehmet E.’nin şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında 11 ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12’si tutuklandı. Olaya karışan 26 şüpheliye yönelik iddianame hazırlandı. KAR VAADİYLE KANDIRDILAR İddianamede, 2023 Aralık ayında Mehmet E.’nin sosyal medyada gördüğü “ Türkiye Petrolleri Fonu” reklamındaki bağlantıya tıklamasıyla arandığı ve kar vaadiyle sisteme para yatırdığı kaydedildi. Parayı çekmek istediğinde yatırdığı her para için sözde sözleşme yapması gerektiği söylenmesi üzerine yeni paralar yatırdığı belirtildi. Mehmet E.’nin hesabındaki paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anladığı ve şikayetçi olduğu iddianamede yer aldı.

PARAYI BÖLÜŞÜP, KRİPTO PARAYA ÇEVİRDİLER



Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin banka hesaplarında para transferlerin gerçekleştiği, en son bir kripto hesaba gönderildiği tespit edildi.



Şüpheli A.Ö.’nün hesabına 594 bin lira geldiği ve bu parayı şüpheli A.Ş.’ye transfer ettiği yer aldı.



Şüpheli G.T.’nin hesabına ise, toplam para transferleri ile toplam 760 bin lira olduğu bu paraları bölerek başka hesaplara aktardığı tespit edildi.



Şüpheli B.E.’nin adına kayıtlı şirketlere toplam 2 milyon 152 bin lira geldiği ve bu paraları farklı hesaplara bölüştürerek attığı, ardından kripto hesabına gönderildiği iddianamede yer aldı.

Firar olan şüpheli U.Ş.’nin hesabına ise 815 bin lira geldiği ve bu parayı da farklı hesaplara transfer ettiği iddianamede yer aldı.



Şüpheliler, A.Ö.B., A.Ö., B.E., E.T., G.T., G.A., İ.H.G., İ.G., M.O., S.Ü., T.A., Ü.A. T.A., M.O. tüm hesaplarını suç kastı ile bilerek ve isteyerek kullandırmalarında, “Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur” suçundan asli fail konumda yer aldıkları iddianamede yer aldı.