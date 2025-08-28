İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti

Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring’in kurucuları Zeynep ve Hasan Kayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu, ABD’nin Miami kentinde yaşamını yitirdi. ABD’nin Miami kentinde yaşamını sürdüren Defne Akçakayalıoğlu’nun vefatı, ailesi ve yakın çevresinde derin bir üzüntüye yol açtı. Chicago Üniversitesi’nde bilişsel bilimler alanında eğitim alan Akçakayalıoğlu, kısa süre önce Miami’de bulunan Miller Tıp Fakültesi’nde görevine başlamıştı.

FEDERASYON'DAN AÇIKLAMA



Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Hasan Akçakayalıoğlu’nun kıymetli kızı Defne Akçakayalıoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhumeye Allah’tan rahmet; başta Akçakayalıoğlu Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.



Cenazesi 29 Ağustos Cuma günü, Barbaros Hayrettin Paşa Camii – Levent’te kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecektir.



Duası aynı gün saat 19.00’da, Saip Molla Caddesi No:45 Paşabahçe – Beykoz adresinde yapılacaktır." denildi.