İş insanı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu, 29 milyon dolar dolandırıldı: 6 gözaltı

İstanbul, Maslak'ta iş insanı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'na ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA 27.04.2021 - 14:12 | Son Güncelleme : 27.04.2021 - 14:13

İş insanı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu, 29 milyon dolar dolandırıldı: 6 gözaltı

İlişkili Haberler

Thodex şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı: 15 bin liram vardı ben de mağdurum

Thodex şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı: 15 bin liram vardı ben de mağdurum

Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı

Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı

İş insanı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'na ait GKFX Financial Services Limited Şirketi'nin İstanbul, Maslak'ta bulunan ofisinde üst düzey yönetici olarak görev yapan şüphelilerin, şirket müşterilerinin paralarını zimmetine geçirdikleri iddia edildi.

İhbar üzerine harekete geçen ve araştırma yapan polis ekipleri, M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S., S.E., ve R.E. gözaltına aldı.

Şüphelilerin, şirket müşterilerinin nakit paraları ve teminat hesaplarının bir kısmını şirket hesaplarına girmediği, aynı şekilde muhasebe işlerini yapmadığı ve kasadan nakit olarak zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerden  V.S. ve C.Ö.'nün müşteki şirketlere bilişim ve teknik destek verirken diğer şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi. V.S., ve C.Ö.'nün, şirketlerin bilişim sistemlerine ve muhasebe sistemlerine müdahale ederek zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdikleri tespit edildi.

İkili şüphelinin muhasebe ve bilişim sistemlerine yaptıkları müdahale ve bulundukları pozisyon ile kendilerine olan güven nedeniyle uzun süre bu durumun anlaşılamadığı öğrenildi. Zararın 29 milyon dolar civarında olduğu kaydedilirken gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

BANKADA BIÇAKLI SALDIRGAN PANİĞİ

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...