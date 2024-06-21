İş insanı Kaya Sabancı'ya saldırı: Hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saldırıya uğrayan iş insanı Kaya Sabancı (71), hastaneye kaldırıldı.

İş insanı Kaya Sabancı'ya saldırı: Hastaneye kaldırıldı

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşamını sürdüren Sabancı, iddiaya göre bir restoranın açılışında site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı.

Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

İş insanı Kaya Sabancı'ya saldırı: Hastaneye kaldırıldı - 1

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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