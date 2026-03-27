İş insanı Leyla Alaton dolandırıldı

İş insanı Leyla Alaton, iddiaya göre işe aldığı yönetici Ahmet Özcan tarafından dolandırıldı.



Ahmet Özcan 2024 yılında tutuklandı ancak kısa süre içinde serbest bırakıldı. Ardından da kayıplara karıştı. Kırmızı bültenle aranan Ahmet Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Sanıklar "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlamasıyla 9 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

ALATON'UN OĞLU FARK ETTİ



Ahmet Özcan 2015 yılında Leyla Alaton'un bir şirketinde yönetici olarak işe başladı.

Şirketin haciz tehdidi altında olduğunu söyledi, şirketi koruma gerekçesiyle yurt dışındaki tüm şirketleri 1 liraya kendi üstüne geçirdi.

İddiaya göre Leyla Alaton'un ürünlerini kendi şirketi üzerinden sattı, karı kendi şirketine, zararı Alaton'un şirketine bıraktı.

Leyla Alaton'un oğlu hesaplardaki anormalliği fark edince şirkete bir siber saldırı düzenlendi ve tüm veriler silindi.

EMEĞİNİN KARŞILIĞINI İSTEMİŞ

2024 yılında kayıplara karışan Ahmet Özcan, avukatı aracılığıyla şirketleri geri vermek için Alaton'dan 10 milyon dolar istedi.

Ahmet Özcan iddianameye geçen ifadesinde, Alaton'u dolandırmadığını amacının emeğinin karşılığını almak olduğunu, 10 milyon doları çalışmasının karşılığı olarak istediğini öne sürdü.

İddianamede yer alan MASAK raporunda 2020-2024 yılları arasında Alaton'un söz konusu şirketlerine 13 milyon lira para girdiği, buna karşılık 1 milyar 350 milyon lira para çıktığı tespit edildi.