İş insanı Nedim Kaya'ya Mardin Tanıtım Günleri'nde silahlı saldırı

Olay, Mardin Tanıtım Günleri'nin düzenlendiği Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında meydana geldi.

İddiaya göre, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında iş insanı Nedim Kaya silahla vurularak yaralandı.