İş insanı Nedim Kaya'ya Mardin Tanıtım Günleri'nde silahlı saldırı

İş insanı Nedim Kaya, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde çıkan tartışmada silahla vuruldu. Olayda yaralanan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

İş insanı Nedim Kaya'ya Mardin Tanıtım Günleri'nde silahlı saldırı

Olay, Tanıtım Günleri'nin düzenlendiği Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında meydana geldi.

İddiaya göre, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında iş insanı Nedim Kaya silahla vurularak yaralandı.

İş insanı Nedim Kaya'ya Mardin Tanıtım Günleri'nde silahlı saldırı - 1 Nedim Kaya

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı Nedim Kaya hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçtığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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