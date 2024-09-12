İş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı davasında 16 yıl hapis kararı

İstanbul’da iş insanı Serdar Sözbir’e yönelik silahlı saldırıya ilişkin davada karar belli oldu. Mahkeme, Sözbir’i üç yerinden vuran sanığın 16 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı davasında 16 yıl hapis kararı

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İş insanı Serdar Sözbir’e yönelik davasında karar belli oldu.

Ataşehir’de 7 Aralık 2023 tarihinde iş insanı Serdar Sözbir, cadde üzerinde seyir halindeyken Bora Simit’i silahla rastgele sağa sola ateş açtığını görüp uyarmıştı.

Simit ise Sözbir’in aracına yönelerek Sözbir’e 3 el ateş etmişti.

Sözbir, 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Bora Simit hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından 18 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Bora Simit tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi.

Müşteki Serdar Sözbir duruşmaya katılmadı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

“ÖLDÜRME KASTIM YOKTU”

Esasa ilişkin savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık Bora Simit, “Benim öldürme ya da zarar verme kastım yoktu. Karşımda daha önceden husumetli olduğum kişileri gördüm. Boş duvara ateş ettim. Aracıma doğru binerken Serdar Beyin küfür etmesi üzerine aracımdan indim, yanına gittim. ‘Senlik ne var, ateş eden benim' dedim. Serdar Sözbir elini beline doğru atınca bende silahı çıkardım. Boğuşma yaşandı. O esnada silah ateş aldı. 9 aydır cezaevindeyim. İddiaları kabul etmiyorum. Çocuğuma kavuşmak istiyorum.” dedi.

16 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bora Simit’in kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan ise 2 yıl hapisle cezalanmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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