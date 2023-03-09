İş insanı Tekin Uğurlu cinayetinde istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Pendik ilçesinde 4 Ağustos 2022'de bulunan ve 5 yıldır kayıp olan iş insanı Tekin Uğurlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tekin Uğurlu’ya 500-600 bin lira borcu olan Melikşah Kalkan'ın, Mustafa Macit’in de yardımıyla silahla Tekin Uğurlu'yu başının arkasından vurduğu ve cesedi parçalayarak 3 farklı çöp poşetine koyarak gömdükleri kaydedildi.
İddianamede, Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit’in “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.