İş insanı Tekin Uğurlu cinayetinde istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Pendik ilçesinde 4 Ağustos 2022'de bulunan ve 5 yıldır kayıp olan iş insanı Tekin Uğurlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tekin Uğurlu’ya 500-600 bin lira borcu olan Melikşah Kalkan'ın, Mustafa Macit’in de yardımıyla silahla Tekin Uğurlu'yu başının arkasından vurduğu ve cesedi parçalayarak 3 farklı çöp poşetine koyarak gömdükleri kaydedildi.



İddianamede, Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit’in “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.



İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin