İş insanı Tekin Uğurlu cinayetinde karar

İstanbul'un Pendik ilçesinde, boş arazide 5 yıl sonra cesedine ulaşılan iş insanı Tekin Uğurlu cinayetiyle ilgili sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit'e müebbet hapis cezası verildi.



Duruşma çıkışında Tekin Uğurlu’nun yakınları, Melikşah Kalkan’ın avukatı Barış Kalkan’a saldırdı. Saldırı sonrasında avukat Barış Kalkan yaralanırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İş insanı Tekin Uğurlu 2018 yılında kaybolduktan sonra 2022 yılında cesedi bulunmuştu.

Cesedin bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit hakkında müebbet hapis cezası istenmişti.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit cezaevinden getirildi.

Duruşma salonunda Tekin Uğurlu’nun yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit’in müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.



DURUŞMA SONRASI AVUKATA SALDIRI



Duruşma sonrasında Melikşah Kalkan’ın avukatı Barış Kalkan’a Tekin Uğurlu’nun yakınları saldırdı.

Güvenlik ve polislerin araya girmesi sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sonrasında Barış Kalkan yaralanırken, diğer avukatlar Melike Dişli Kalkan ve Mehmet Çimen hafif şekilde yaralandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Anadolu Adliyesine getirildi.

Savcılığa ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği şüpheliler Adem Uğurlu, Koray Uğurlu, Salih Uğurlu ve Nurettin Uğurlu tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.