İş insanı trafik kazasında hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı

Balıkesir Ayvalık'ta arazi aracı, kontrolden çıkarak önce bir evin duvarına ardından başka bir binanın duvarına çarpıp, devrildi.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan zeytinyağı ticareti ile uğraşan iş insanı Murat Ustalı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ, AĞIR YARALANDI

Otomobildeki eşi Naz Ustalı ise ağır yaralı olarak Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ustalı daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

