İş insanı trafik kazasında hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı

Balıkesir'de arazi aracının duvara çarpıp devrildiği kazada iş insanı Murat Ustalı hayatını kaybetti, eşi Naz Ustalı ağır yaralandı.

İş insanı trafik kazasında hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı

Ayvalık'ta arazi aracı, kontrolden çıkarak önce bir evin duvarına ardından başka bir binanın duvarına çarpıp, devrildi.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan zeytinyağı ticareti ile uğraşan iş insanı Murat Ustalı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ, AĞIR YARALANDI

Otomobildeki eşi Naz Ustalı ise ağır yaralı olarak Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ustalı daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İş insanı trafik kazasında hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı - 1 Murat Ustalı ve eşi Naz Ustalı

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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