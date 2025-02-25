İş insanı ve eşi kaza kurbanı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi Fazıl Say Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında Mehmet Kazım Sertdemir’in (71) kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçip R.A. (42) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sertdemir çiftinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

