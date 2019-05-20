Eskişehir'de silahlı 3 şüpheli, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini rehin aldıktan sonra evdeki kasayı soyup kaçtı.



Alınan bilgiye göre, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki Sarar Şirketler Grubuna ait tekstil fabrikasının içindeki konutlarına gelen silahlı 3 kişi, Sarar çiftini el ve ayaklarını bağlayıp darbetti.



Bu sırada kasada bulunan ziynet eşyalarının yanı sıra çok sayıda dövizi alan 3 şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.



Polis, şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.



SARAR ŞİRKETLER GRUBU'NDAN AÇIKLAMA



Olayın ardından Sarar Şirketler Grubu, konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, "19 Mayıs gecesi Yönetim Kurulu Baskanımız Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar Eskişehir’deki konutlarında önceden planlı olduğuna yönelik bulgular taşıyan bir saldırıya uğradılar.

Saldırganların yakalanması konusunda emniyet güçlerimiz her türlü çabayı gösteriyor

ve gelişmeleri de bizimle sürekli paylaşıyorlar.

Bu süreçte basta Sayın Valimiz Özdemir Çakacak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürümüz

Engin Dinç olmak üzere bütün Emniyet teşkilatına olay anından beri gösterdikleri ilgi

ve üstün çaba için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.

Bu hain saldırı sonrası medya mensuplarına, ailemize gösterdikleri ilgi ve anlayış için de tesekkür ederiz.

Medyaya yansıyan haberleri takiben, dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden geçmiş

olsun dileklerini paylaşan tüm siyasi liderlerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize,

her mevkideki askerlerimize ve tüm dostlarımıza yanımızda olduklarını hissettirdikleri

için en içten şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.