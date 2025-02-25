İş insanına oğlu üzerinden şantaj: Fotoğraflarını atıp 100 bin dolar istediler

İstanbul'da bir kişiden tehditle para isteyen iki kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat'ta Sancaktepe'de A.U. isimli bir iş insanının, şüphelilerce tehdit edildiği bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, A.U.'yu telefonla arayan ve mesaj atan kişilerin 100 bin dolar istediği belirlendi.

Şüphelilerin, kendilerini dikkate almaması üzerine A.U.'nun sosyal medya hesaplarından oğlu E.U.'ya ulaştığı tespit edilirken, müzisyen olan E.U.'ya çocukları için gitar kursu aldırmak istediklerini söyleyen şüphelilerin, bunun için E.U. ile Kocaeli'ndeki bir alışveriş merkezinde buluştuğu anlaşıldı.

Alışveriş merkezinde gizlice çektikleri E.U.'nun ve aracının fotoğraflarını baba A.U.'ya gönderen şüphelilerin, tehditlerine devam ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin F.B. ve B.D. olduğunu tespit etti.

Söz konusu şüpheliler ekiplerce, 20 Şubat'ta İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma" suçundan adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.