İş insanına otelinin önünde silahlı saldırı: Dört şüpheli gözaltında
Gaziantep’te bir iş insanı, sahibi olduğu otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Mehmet Pamuk isimli iş insanı, hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ve azmettiricisi belirlendi. Polis, saldırıya ilişkin dört şüpheliyi gözaltına aldı.
Gaziantep’te iş insanı Mehmet Pamuk’un uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Pamuk’un, dün Şehitkamil ilçesi Karagöz Caddesi’nde kendisine ait otelin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Gaziantep Valiliği’nin soruşturmaya ilişkin açıklamasında, silahlı saldırıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde iki şüphelinin tespit edildiği belirtildi.
Tabancayla ateş eden zanlının daha önce söz konusu otelin yanında bulunan barda çalıştığı ve yakın zamanda işten ayrıldığı bilgisine ulaşıldığı hatırlatılan açıklamada, “Olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyle olayın azmettiricisi olan bar sahibi ve işletmecisi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.
Silahlı saldırı gerçekleştirilen Mehmet Pamuk, Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeleri arasında bulunuyor.
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