İş insanına sevgili tuzağı: Önce dövdüler sonra parasını aldılar

Adana'da iş insanı M.T.’yi, telefonla arayan sevgilisi D.A., “Zor durumdayım, yardım ihtiyacım var” diyerek yanına çağırdı.

M.T., otomobiliyle D.A.’nın verdiği adrese gitti.

DÖVEREK DAİRE ÇIKARDILAR

Bu sırada apartmanın bahçesindeki çalıların arkasında saklanan D.A.’nın arkadaşları Mutlu U. (27), Muhammet K. (18) ve İ.Ç. (17), M.T.’yi döverek daireye çıkardı.

Burada M.T.’nin başına tabanca dayayan şüpheliler, cep telefonu, cüzdanı ve cebindeki 3 bin 500 lirayı gasbetti.

Daha sonra silahlı şüpheliler, tehdit ettikleri M.T.’nin cep telefonundan banka hesabına girip, 10 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı.

M.T.’yi ölümle tehdit eden şüpheliler, otomobilin torpido bölümündeki 600 bin lirayı da alarak, kaçtı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bölgedeki bir pastaneye sığınan M.T., durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sağlık ekibinin ambulansta tedavi ettiği M.T., evine döndü.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki bir evde saklandıklarını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen polis, Mutlu U., Muhammet K., İ.Ç. ile saklanmalarına yardım eden Mahmut E. (19) ve Yusuf B.’yi (28) gözaltına aldı.

Evdeki aramada, olayda kullandıkları tabanca, M.T.’nin güneş gözlükleri, kimlik ve banka kartları ele geçirildi. M.T.’yi olay yerine çağıran D.A. ise bulunamadı.

