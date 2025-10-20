İş insanına seyir halinde kanlı pusu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Mustafa Yerli, aracında seyir halindeyken kimliği henüz bilinmeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yerli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, cinayet şüphelisinin E.T. olduğunu belirledi. İlerleyen saatlerde yakalanıp gözaltına alınan E.T.'nin işlemleri sürüyor.