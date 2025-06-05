İş insanına silahlı saldırı

İzmir'in Çeşme ilçesinde iş insanı Fatih Fil, bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

Bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Fatih Fil yere düşerken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iş insanı Fil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.