İş insanına silahlı saldırı

İzmir'de iş insanı Fatih Fil, silahlı saldırıya uğradı. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İş insanına silahlı saldırı

İzmir'in Çeşme ilçesinde iş insanı Fatih Fil, bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

Bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Fatih Fil yere düşerken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.
Yaralanan iş insanı Fil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İş insanına silahlı saldırı - 1 Olay yeri

Öte yandan polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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