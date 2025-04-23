İş insanını öldürüp asitle erittiler: 6 sanığa müebbet hapis talebi

Körfez ilçesi Hereke bölgesinde faaliyet gösteren ünlü bir halı fabrikasının sahibi Nurhan Ör’den 7 Kasım 2023 tarihinden bu yana haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri hareke geçti. Yapılan çalışmalarda, yaklaşık bin saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesinin ardından Ör'ün en son lise arkadaşı olan Işık Eren (57) ile görüştüğü saptandı. Kamera kayıtlarında İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde Eren’e ait galeriye giden Nurhan Ör’ün, buradan bir daha ayrılmadığını belirleyen polis, aracını ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde terk edilmiş halde buldu.

Ekipler, yaptığı araştırmada Ör’ün Sultanbeyli’deki galeride darbedilerek bayıltıldığını, bir aracın bagajına konularak Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki çiftliğe getirildiğini ve burada vücudunun parçalara ayrılarak asitte eritildiğini tespit etti.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında gözaltına alınan Işık Eren, Ahmet Toraman (58), Bahadır Toraman (31), Ceyhun Azak (58), Emrah Dakal (35) ve Ferdi Gün, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ör için geçen yıl 15 Kasım’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede musalla taşına tabut yerine güller konuldu.



SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI



Olayla ilgili açılan davanın duruşması bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Tutuklu sanıkların tamamı, Ör’ün yakınları ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.