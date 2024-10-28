İş insanını otelinin önünde vurdular: Polis motosikletli saldırganları arıyor

Gaziantep’te iş insanı Mehmet Pamuk, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Pamuk, kendisine ait otelin önünde motosikletle gelen iki saldırgan tarafından kurşunlandı. Yaralanan Pamuk tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganları arıyor.

İş insanını otelinin önünde vurdular: Polis motosikletli saldırganları arıyor

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’te silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Mehmet Pamuk yaralandı.

Pamuk, merkez Şehitkamil ilçesi Karagöz Caddesi’nde kendisine ait otelin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan ve kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Pamuk’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet Pamuk, Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeleri arasında bulunuyor.

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