İş insanının hamile eşine cinsel saldırı davası sil baştan

MAHKEME YARGITAY KARARINA UYDU



Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uydu. Bunun üzerine sanık avukatlarına söz verildi.

Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı Uğur Uğurlu, "Cinsel saldırıya ilişkin bu dosyada alınmış bir rapor yok. Oluşan semptomların doğuma ilişkin mi, yoksa fiziki bir darp sonucu mu olduğuna ilişkin rapor alınsın." diyerek müvekkili hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.



"MAĞDURİYET DİYE BİR ŞEY YOK"



Bunun üzerine söz alan Melisa Tatlıcı ise "Kendisi Zanzibar'da partilere katılıyor; Dubai'de gezip sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. Kendisi mağdur gibi gösterilmeye çalışılıyor. Mağduriyet diye bir şey yok karşı tarafta. Kendisi yayınlıyor." dedi.

Melisa Tatlıcı'nın avukatı Köksal Bayraktar da "Mağdur edebiyatı yapmıyoruz. Bunlar çekilen ızdırapların dile getirilmesidir. Sanık hem suçlu, hem güçlüdür. Neden mahkemede yok? Neden gelmiyor?" diye sordu.



YURT DIŞI YASAĞININ DEVAMI VE ZORLA GETİRME KARARI



Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini reddetti. Heyet, Şeyhmus Tatlıcı'nın yurt dışı yasağının devamına karar vererek, önümüzdeki celse zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.



İDDİANAMEDEN



İddianamede, çiftin Kanlıca'daki evlerinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melisa Tatlıcı'nın görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtiliyor.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma esnasında eşine hakaretlerde bulunduğu, hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, ''yaralama'', ''cinsel saldırı'', ''hakaret'' ve ''tehdit'' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Ocak 2020’de görülen duruşmada, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın ''tehdit'', ''hakaret'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından beraatına karar verilmişti.

Mahkeme, Şeyhmus Tatlıcı’yı boşanma aşamasındaki eşine karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay ise kararı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını gözönüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı’ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti.