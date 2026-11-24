Vücudunda bıçak ve kurşun izleri tespit edilen Kayabaşı’nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Kayabaşı'nın cenazesi, 1 gün sonra Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

600 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Cinayetin aydınlatılması için İzmir ekipleri koordineli çalışma başlattı. Ekipler, Kayabaşı’nın villası ve çevresindeki yaklaşık 6,5 dönümlük arazide ayrıntılı olarak olay yeri incelemesi yaptı. Soruşturma çerçevesinde İzmir, İstanbul ve Elazığ illerinde yer alan yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası ile 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasının kayıtları mercek altına alındı. Bunun yanı sıra 45 ayrı noktadan temin edilen görüntülerle birlikte toplam 600 saatlik kayıt ekiplerce tek tek incelenip, analiz edildi.

Kayabaşı’nın aile bireyleri, yakın çevresi ve iş çevresinden tanıdıkları dahil olmak üzere çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.