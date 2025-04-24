İş insanının taşıyıcı anne oyununu sevgilisinin ihbarı bozdu

İş insanı Feramuz G., Gürcistan'da taşıyıcı annenin doğurduğu ikiz çocukları, sahte belgelerle kendi nüfusuna kaydettirdi, çocukların annesi olarak da sevgilisinin ismini yazdırdı. Olay ortaya çıktı, iş insanının hapsi istendi.

İş insanı Feramuz G., Türkiye'de kanunen yasak olan taşıyıcı annelik için Gürcistan'da bir kadınla anlaşıp, ikiz çocuk sahibi oldu. Doğan çocukların annesi olarak sevgilisi Yonca K.'yi düşünen iş insanı, sevgilisine taşıyıcı annelik sözleşmesi imzalattı ve sahte belgeler elde etti.

ÇOCUKLARI, SAHTE BELGELERLE TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Akşam'ın haberine göre, Gürcistan'da gerçekleşen doğum sonrası ikiz çocukların annesi olarak Yonca K.'nin ismini yazdıran Feramuz G., gerçeği yansıtmayan doğum belgeleriyle birlikte çocukları Türkiye'ye getirdi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Çocukların kendi nüfusuna kayıtlı olmamasından rahatsızlık duyan Yonca K., bir süre sonra iş insanının dava etti.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Feramuz G. hakkında zincirleme şekilde çocuğun soybağını değiştirmek suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

DNA SONUCU KADINI DOĞRULADI

Davanın geçtiğimiz günlerde yapılan ilk duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, Yonca K.'nın DNA incelemesi sonucu çocukların annesi olmadığının belgelendiğini kaydetti.

Mütalaanın ardından söz alan Yonca K.'nın avukatı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Feramuz G.'nin avukatı ise savunma için süre isterken, duruşma ertelendi.