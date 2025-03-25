İş insanları arasında 3,5 milyon liralık saat hırsızlığı davası

Ümraniye'de iş adamı Hamdi Y.'nin eski ortağı Tarhan T.'nin kendisine ait özel üretilen yaklaşık 3,5 milyon liralık saati çaldığı iddiasıyla açılan davada beraat kararı çıktı.



İş insanı Hamdi Y. (52) ile Tarhan T. (45) eski iş ortağıydı. Hamdi Y.'nin iddiasına göre 2023 yılında Ümraniye Esenşehir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulundukları sırada Tarhan T., Hamdi Y.'ye ait özel üretildiğini öne sürdüğü yaklaşık 3,5 milyon liralık saati çaldı. Hamdi Y., Tarhan T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheli Tarhan T. ise iddiaları reddedip, saatin babasından miras kaldığını savundu. Anadolu Adliyesi 91'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada müşteki Hamdi Y. ifadesinde, "Sanıkla ortak değildim, iş birliğim vardı. Olay tarihinde Tarhan T. ve çalışanları benim binamda kiracıydılar" dedi.



Hamdi Y.'nin avukatı ise "Daha önce dosyaya sunduğumuz tüm yazılı ve şikayetlerimizi tekrar ederiz. Sanık için verilen mazeret talebinin reddine karar verilmesini talep ederiz. Sanık şu anda Türkiye'dedir. Sanık sosyal medya hesabından yaklaşık bir saat önce, önceden müvekkile ait olan iş yerinden paylaşım yapmıştır. Sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ederiz" diye konuştu.



"SAAT MÜVEKKİLİME BABASINDAN MİRAS KALMIŞTIR"

Sanık avukatı, "Müvekkilim şu an Kazakistan'da, yerleşim yeri de oradadır. Müvekkilimin mazeretine dair uçuş bilgisini dosyaya sunduk. Suça konu saat müvekkilime babasından miras kalmıştır. Mahkemece gerekli görüldüğü takdirde saat bir sonraki celse getirebilir. Müvekkilin savunmalarından sonra ayrıca savunmalarda bulunacağız" dedi.

Mahkeme, sanık Tarhan T.'nin bir sonraki duruşmaya katılmasına aksi takdirde zorla getirilme kararının çıkarılmasına, sanığın savunmasının alınmadığından sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Duruşmanın 23 Ocak'ta yapılan duruşmasında ise beraat kararı çıktı. Mahkemede açıklanan gerekçeli karar metninde, Tarhan T.'nin üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildiği belirtildi.