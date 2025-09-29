İş insanlarına şantaj çetesine operasyon: Sekiz tutuklama
Şanlıurfa'da iş insanlarını silah tehdidiyle şantaj yaparak mallarına el koymaya kalkışan organize çeteye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden sekizi tutuklandı.
Şanlıurfa'da iş insanlarına şantaj yapan çetenin sekiz üyesi tutuklandı.
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede iş insanlarına şantaj yapan, silahla tehditte bulunarak mallarına el koymak isteyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, tespit edilen şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Drone destekli operasyonda aralarında suç örgütü üyesi 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerindeki suç unsurlarına da el konuldu.
Jandarmada işlemlerinin tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden sekizi tutuklandı, dördü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki altı şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise hala sürüyor.
- Etiketler :
- Polis Adliye
- Şanlıurfa
- Çete