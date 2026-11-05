İş insanlarını tehdit eden çeteye operasyonda altı tutuklama

İzmir 'de iş insanlarından şantaj ve tehditle haraç almaya çalışan çeteye yönelik operasyonda altı şüpheli tutuklandı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bayındır, Torbalı ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri; Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para talep eden suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

İlk olarak 5 Eylül'de Bayındır ilçesindeki bir iş yerine saldırı düzenleyen iki şüpheli, 15 Ekim'de yakalandı. Bu şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, 2 Kasım'da yaptığı ikinci dalga operasyonda örgüt yöneticilerinin aralarında bulunduğu dört şüpheliyi daha gözaltına aldı. Bu dört şüpheli de sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca, bir şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suç örgütünün yurt dışında olduğu belirlenen lideri için kırmızı bülten ile aranma kaydının çıkarılması için işlemlere başlandığı bildirildi.