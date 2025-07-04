İş insanlarının 30 milyon liralık ciplerini benzin döküp yaktı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaklaşık 30 milyon lira değerindeki araçlar, yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer Emirgan Mahallesi'ndeki bir sitede park halindeki, iş insanı Karin O.'ya (54) ait cip ve iş insanı Gürkan T.'ye (64) ait cipin alev alev yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CİPLERİN ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP, YAKTI



Yangının kaynağını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda sitenin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, sitenin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişinin araçların üzerine benzin döktükten sonra ateşe verdiği görüldü.



POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI



Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden takibe alınan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.