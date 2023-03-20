İş kadınına ofisinde infaz

Bu sırada şüpheli Y.F. yanında getirdiği tabanca ile Çatal'a 6 kez ateş açıp yaya olarak kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çatal'ın yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.



Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

KATİL ZANLISI ARANIYOR



Polis, "kasten yaralama", "gasp" ve "yağma" suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

