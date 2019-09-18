İddiaya göre iş konusunda yaşanan anlaşmazlık ile bir kadının üzerinde siyah sıvı dökeb 2 kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Dün 21.00 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda işletmecilik yapan Ebru Berköz Karaca, iddiaya göre, daha önce mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı.



Hazine arazisi üzerine kurulu mekanın işletmesiyle ilgili anlaşmazlık yaşadığı 2 kişi tarafından önce tehdit edilen ardından dövülen Karaca'nın üzerine siyah sıvı döküldü.

Hastaneye kaldırılan Karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Yapı kayıt belgesi bulunan mekanı 5 yıldır işlettiğini ve burayı aynı zamanda dernek ve inşaat firması bürosu olarak kullandığını dile getiren Karaca, komşusu L.G. ve O.G.'nin mekanına el koymak istediğini, aralarındaki tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdü.

Olayın ardından Ebru Berköz Karaca, Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, şikayette bulundu. Bunun üzerine L.G. ve O.G., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.