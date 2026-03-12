İş kazalarında acı bilanço. Sadece Şubat'ta 126 çalışan yaşamını yitirdi

Sadece Şubat ayında 126 işçi hayatını kaybetti. 2026'nın ilk iki ayında ölen işçi sayısı 272'ye ulaştı.

Veriler, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporundan.

126 ölümlü kaza içerisinde 12 tanesinin az tehlikeli olarak geçtiğine vurgu yapan İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, “Hiç ölümlü kaza olmaması gerekirken ofis ortamında ölümlü kazaların olduğunu görüyoruz.” dedi.

Erdinç Günay, bu oranın pandemiden sonraki en yüksek iş kazası sayısının olduğunu ve bunun da kabul edilebilir bir şey olmadığını belirtti

EN FAZLA ÖLÜM İNŞAAT İŞKOLUNDA

En fazla ölüm 27 işçinin hayatını kaybetmesiyle inşaat işkolunda meydana geldi. İkinci sırada ise 21 ölümle taşımacılık yer aldı.

İş Güvenliği Uzmanı Günay, “İnşaatta iş kazalarının yüksek olmasının en büyük nedeni İş Sağlığı Güvenliği kültürünün oluşmaması. Emniyet kemeri, baret takılmasına yönelik gerekli tedbirleri alsanız da o personelde İş Sağlığı Güvenkiği kültürü olmadığı için gerekli önlemleri almıyor.” dedi.

Ölümlerin nedenleri arasında 36 işçinin hayatını kaybettiği trafik ve servis kazaları ilk sırada yer alırken, bunu 19 ölümle yüksekten düşme takip etti.

Uzmanlara göre, hem işverenin hem de çalışanın ciddi eğitimlerden geçmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması gerekiyor.