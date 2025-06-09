İş makine yamaçtan uçtu: Operatör atlayarak kurtuldu
Sakarya'da bir iş makinesi yamaçtan yuvarlandı. Operatör, son anda atlayarak kurtuldu.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde çalışma yapan iş makinesi, kontrolden çıkarak yamaçtan yuvarlanmaya başladı.
Yokuş aşağı yuvarlanmaya başlayan araçtan kendini dışarı atan operatör K.K., kazayı yara almadan atlattı.
Yuvarlanan iş makinesi, tarlada durabildi. Meydana gelen kazada iş makinesinde maddi hasar oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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