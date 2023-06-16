İş makineleri 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

Körfez ilçesinin Hacı Osman Mahallesi Nihat Adsız Sokak'ta yokuş aşağı inen, E.Ç. idaresindeki 34 LR 4574 plakalı TIR'ın balataları ısındı.



Kontrolden çıkan tır önce bariyerlere, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.



Kazada araçta bulunan N.K. ağır yaralanırken, aracın dorsesindeki 2 iş makinesi ise 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Tırın sürücü E.Ç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin