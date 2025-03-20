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İş makineleriyle denizi dolduran firmaya ceza

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iş makineleri ile denizi dolduran firmaya cezai işlem uygulandı.

İş makineleriyle denizi dolduran firmaya ceza

Akyarlar Mahallesi Bağla mevkiinde bulunan 502 ve 503 ada 1 parsellerdeki deniz kıyısında devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda denizin iş makineleri ile doldurulduğu ihbarı yapıldı.

İş makineleriyle denizi dolduran firmaya ceza - 1

Belirtilen bölgeye Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ile Bodrum Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ve zabıta ekipleri gitti.

İş makineleriyle denizi dolduran firmaya ceza - 2

Yapılan incelemede deniz doldurma işleminin bir firma tarafından yapıldığı belirlendi. Dolgunun kaldırılmasına başlanarak firmaya cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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