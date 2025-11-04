İş makinesi alev alev yandı

Deliklikaya Mahallesi Günalan Caddesi'nde bulunan inşaattaki iş makinesinde yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş makinesinin tamamını sardı.

Yangını gören inşaat çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine geken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan iş makinesi ise kullanılamaz hale geldi.