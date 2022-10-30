İş makinesi boruyu patlattı, mahalleyi gaz kokusu sardı

Eminönü'nde kazı yapan iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Sızıntı sonucu mahalleyi yoğun gaz kokusu kapladı. Kazı için gerekli iznin alınmadığı iddia edilirken, boruyu patlatan iş makinesi sokağın başında terk edilmiş halde bulundu.

İş makinesi boruyu patlattı, mahalleyi gaz kokusu sardı

Eminönü'nde inşaat çalışmaları süren iki binanın kanalizasyon bağlantısı için kazı yapan iş makinesi borusunu patlattı.

Hobyar Mahallesi Cemal Nadir Sokağı üzerinde karşılıklı olarak yer alan inşaat halindeki iki binanın kanalizasyon bağlantısı için çalışan iş makinesi, kazı sırasında yolda bulunan doğalgaz borusunu deldi.

İş makinesi boruyu patlattı, mahalleyi gaz kokusu sardı - 1

Sızıntı nedeniyle bir öğrenci yurdu ve ilköğretim okulunun bulunduğu sokağı ve mahalleyi yoğun gaz kokusu sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Sokakta yapılan kazı için İGDAŞ ve belediyeden gerekli iznin alınmadığı öne sürülürken, boruyu patlatan iş makinesinin sokağın başında terk edildiği görüldü.

İş makinesi boruyu patlattı, mahalleyi gaz kokusu sardı - 2

Polis ve zabıta, sokakta ve çevrede güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri uzun uğraşlar sonucu gaz kaçağını önledi.

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