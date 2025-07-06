İş makinesi devrildi, altında kalan operatör öldü
Malatya'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Yalınkaya Mahallesi'nde inşaat halindeki evine malzeme taşıyan 60 yaşındaki Arif Ayçiçek, kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı.
Ağır yaralanan Ayçiçek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayçiçek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
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