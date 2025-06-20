İş makinesi işçilerin arasına daldı: Yaralılar var

Erzurum'un Aşkale ilçesinde asfalt malzemesi taşıyan O.H. yönetimindeki kamyon, malzeme boşaltmak için geri geri manevra yaptığı esnada yol ortasında kör noktasına denk gelen iş makinesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki iş makinesi hareket ederek yemek yiyen şantiye işçilerinin arasına daldı.

BEŞ İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada, beş şantiye işçi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçilerden H.İ., H.A., E.O., C.K. ve E.U. ambulanslarla Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ciddi olan yaralılar ise Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.